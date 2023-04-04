(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning which includes part of Adair County until 5:15 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WEST CENTRAL POLK COUNTY IN CENTRAL IOWA...
SOUTHEASTERN GUTHRIE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
SOUTHWESTERN BOONE COUNTY IN CENTRAL IOWA...
NORTHEASTERN ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
DALLAS COUNTY IN CENTRAL IOWA...
* UNTIL 515 PM CDT.
* AT 434 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR DIAMONDHEAD LAKE, OR 11 MILES SOUTHEAST OF GUTHRIE CENTER, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
REDFIELD AND LINDEN AROUND 440 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
DALLAS CENTER, MINBURN, PERRY MUNICIPAL AIRPORT, PERRY, BOUTON AND WOODWARD.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 NEAR MILE MARKER 91, BETWEEN MILE MARKERS 93 AND 97, AND BETWEEN MILE MARKERS 99 AND 100.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.