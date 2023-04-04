(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for NE Holt County and Central Nodaway County in Missouri until 4:45 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
CENTRAL NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 445 PM CDT.
* AT 420 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MOUND CITY, MOVING NORTHEAST AT 65 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MARYVILLE, MOUND CITY, RAVENWOOD, MAITLAND, SKIDMORE, GRAHAM, PICKERING, BIG LAKE, ARKOE, QUITMAN, FORTESCUE AND BIGELOW.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 78 AND 88.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.