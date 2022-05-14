THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTH CENTRAL OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 600 PM CDT.
* AT 524 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES WEST OF COOK, OR 10 MILES NORTHWEST OF TECUMSEH, MOVING NORTHEAST AT 25 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
COOK AROUND 540 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
TALMAGE, DUNBAR AND LORTON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.