THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 945 PM CDT.
* AT 917 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 4 MILES SOUTHEAST OF MANNING TO 6 MILES NORTHEAST OF OAKLAND, MOVING EAST AT 35 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* THESE SEVERE THUNDERSTORMS WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF NORTHEASTERN POTTAWATTAMIE AND EASTERN SHELBY COUNTIES, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS... BOTNA BEND PARK, PRAIRIE ROSE STATE PARK, HANCOCK AND ELK HORN CREEK RECREATION AREA.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 43 AND 48.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.