...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 845 PM CDT FOR NEMAHA AND SOUTHEASTERN OTOE COUNTIES...
AT 759 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR BROCK, OR 6 MILES NORTHWEST OF AUBURN, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...TENNIS BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. THIS SEVERE STORM WILL BE NEAR... JULIAN AROUND 805 PM CDT. AUBURN AROUND 810 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE PERU, NEMAHA AND BROWNVILLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.