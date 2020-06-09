BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
753 PM CDT TUE JUN 9 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 845 PM CDT.
* AT 753 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 5 MILES NORTHEAST OF JOHNSON TO 4 MILES NORTH OF
SHUBERT, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 70 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
AUBURN, PERU, NEMAHA, BROWNVILLE, BROCK, JULIAN AND BROWNVILLE
STATE RECREATION AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN
NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.