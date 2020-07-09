SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
212 AM CDT THU JUL 9 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
EASTERN PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 300 AM CDT.
* AT 211 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 4 MILES WEST OF PERU TO NEAR BERN, MOVING EAST AT
25 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
FALLS CITY, AUBURN, PAWNEE CITY, HUMBOLDT, PERU, JOHNSON, TABLE
ROCK, VERDON, STELLA, SHUBERT, RULO, NEMAHA, DU BOIS, DAWSON,
BROWNVILLE, SALEM, BROCK, JULIAN, PRESTON AND BARADA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.