Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

212 AM CDT THU JUL 9 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

SOUTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

EASTERN PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

* UNTIL 300 AM CDT.

* AT 211 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM 4 MILES WEST OF PERU TO NEAR BERN, MOVING EAST AT

25 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

FALLS CITY, AUBURN, PAWNEE CITY, HUMBOLDT, PERU, JOHNSON, TABLE

ROCK, VERDON, STELLA, SHUBERT, RULO, NEMAHA, DU BOIS, DAWSON,

BROWNVILLE, SALEM, BROCK, JULIAN, PRESTON AND BARADA.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.