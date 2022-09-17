SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
733 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 815 PM CDT.
* AT 733 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES SOUTH OF
JOHNSON, OR 8 MILES WEST OF AUBURN, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
AUBURN AROUND 745 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE PERU AND BROWNVILLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.