Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

1123 PM CDT SUN OCT 11 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

EASTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

* UNTIL MIDNIGHT CDT.

* AT 1123 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM 5 MILES SOUTH OF HAMBURG TO 6 MILES SOUTHWEST OF

FALLS CITY, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

FALLS CITY, AUBURN, PERU, VERDON, STELLA, SHUBERT, RULO, NEMAHA,

DAWSON, BROWNVILLE, SALEM, PRESTON, BARADA, BROWNVILLE STATE

RECREATION AREA, INDIAN CAVE STATE PARK AND THE HIGHWAY 75 AND 8

JUNCTION.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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