SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
1123 PM CDT SUN OCT 11 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL MIDNIGHT CDT.
* AT 1123 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 5 MILES SOUTH OF HAMBURG TO 6 MILES SOUTHWEST OF
FALLS CITY, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
FALLS CITY, AUBURN, PERU, VERDON, STELLA, SHUBERT, RULO, NEMAHA,
DAWSON, BROWNVILLE, SALEM, PRESTON, BARADA, BROWNVILLE STATE
RECREATION AREA, INDIAN CAVE STATE PARK AND THE HIGHWAY 75 AND 8
JUNCTION.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.