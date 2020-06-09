SEVERE WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
748 PM CDT TUE JUN 9 2020
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM CDT
FOR SOUTHEASTERN NEMAHA AND NORTHEASTERN RICHARDSON COUNTIES...
AT 748 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 6 MILES SOUTHEAST OF
SHUBERT, OR 9 MILES NORTH OF FALLS CITY, MOVING NORTH AT 30 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
VERDON, STELLA, SHUBERT, NEMAHA, BARADA AND INDIAN CAVE STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN
NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.