Severe Thunderstorm Warning

SEVERE WEATHER STATEMENT

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

748 PM CDT TUE JUN 9 2020

...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM CDT

FOR SOUTHEASTERN NEMAHA AND NORTHEASTERN RICHARDSON COUNTIES...

AT 748 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 6 MILES SOUTHEAST OF

SHUBERT, OR 9 MILES NORTH OF FALLS CITY, MOVING NORTH AT 30 MPH.

HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

VERDON, STELLA, SHUBERT, NEMAHA, BARADA AND INDIAN CAVE STATE PARK.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN

NEBRASKA.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.