SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
512 PM CDT WED APR 19 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
WESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
EASTERN PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 615 PM CDT.
* AT 512 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR HUMBOLDT, OR
10 MILES EAST OF PAWNEE CITY, MOVING NORTHEAST AT 55 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
DAWSON AROUND 515 PM CDT.
STELLA AROUND 525 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
AUBURN, NEMAHA, BROWNVILLE AND PERU.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHEASTERN NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.