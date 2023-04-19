SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
611 PM CDT WED APR 19 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
WESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
EASTERN PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 700 PM CDT.
* AT 610 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES SOUTHWEST
OF PERU, OR 4 MILES NORTHEAST OF AUBURN, MOVING NORTHEAST AT 40
MPH. ADDITIONAL SEVERE STORMS WERE MOVING INTO RICHARDSON AND
PAWNEE COUNTIES OUT OF KANSAS.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS. SOME OF THESE STORMS HAVE HAD A
HISTORY OF PRODUCING GOLF BALL SIZED HAIL, INCLUDING NEAR
BAILEYVILLE, KS.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
PERU AROUND 615 PM CDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHEASTERN NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.