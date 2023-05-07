(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for north central Mills and south central Pottawattamie counties until 9:30 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTH CENTRAL MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTH CENTRAL POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 930 PM CDT.
* AT 857 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES NORTH OF SILVER CITY, OR 11 MILES SOUTHEAST OF COUNCIL BLUFFS, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
TREYNOR AROUND 910 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
MACEDONIA AND CARSON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.