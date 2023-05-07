NWS logo

(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for north central Mills and south central Pottawattamie counties until 9:30 p.m.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

NORTH CENTRAL MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTH CENTRAL POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 930 PM CDT.

* AT 857 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES NORTH OF SILVER CITY, OR 11 MILES SOUTHEAST OF COUNCIL BLUFFS, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.

HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

TREYNOR AROUND 910 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE

MACEDONIA AND CARSON.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

Thank you for reading kmaland.com

At KMA, we attempt to be accurate in our reporting. If you see a typo or mistake in a story, please contact us by emailing kmaradio@kmaland.com.