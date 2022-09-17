SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
1003 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1045 PM CDT.
* AT 1003 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES SOUTHEAST
OF ELLIOTT, OR 9 MILES NORTHEAST OF RED OAK, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
GRANT AROUND 1015 PM CDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.