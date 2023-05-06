NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
522 PM CDT SAT MAY 6 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 600 PM CDT.
* AT 522 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR BRADDYVILLE,
OR 13 MILES SOUTH OF CLARINDA, MOVING EAST AT 25 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
HOPKINS, BRADDYVILLE AND CLEARMONT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTHWESTERN MISSOURI.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTHWESTERN MISSOURI.