(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning that includes northern Decatur County until 2:45 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN LUCAS COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
NORTHERN DECATUR COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
CLARKE COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHEASTERN WARREN COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
* UNTIL 245 PM CDT.
* AT 206 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR VAN WERT, OR 9 MILES NORTHWEST OF LEON, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
VAN WERT AROUND 210 PM CDT.
WELDON AROUND 215 PM CDT.
LAKESIDE CASINO AROUND 220 PM CDT.
OSCEOLA AROUND 225 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
WOODBURN, LUCAS, LACONA AND OTTER CREEK COUNTY PARK.
THIS INCLUDES INTERSTATE 35 BETWEEN MILE MARKERS 11 AND 37.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.