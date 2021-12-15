Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

341 PM CST WED DEC 15 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

MONONA COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...

NORTHERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

BURT COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...

NORTHEASTERN CUMING COUNTY IN NORTHEASTERN NEBRASKA...

NORTHWESTERN WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...

THURSTON COUNTY IN NORTHEASTERN NEBRASKA...

* UNTIL 445 PM CST.

* AT 340 PM CST, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM 4 MILES NORTHWEST OF WISNER TO NEAR WEST POINT TO 6

MILES NORTHEAST OF NORTH BEND, MOVING NORTHEAST AT 80 MPH.

THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS!

HAZARD...80 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.

SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS AND EMERGENCY MANAGEMENT HAVE

REPORTED WIDESPREAD WIND DAMAGE AND MEASURED WINDS TO 80

MPH WITH THESE STORMS.

IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT

SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE HEAVILY DAMAGED. EXPECT

CONSIDERABLE DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES.

EXTENSIVE TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES ARE LIKELY.

* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...

PENDER AROUND 350 PM CST.

LYONS, EMERSON AND BANCROFT AROUND 355 PM CST.

WALTHILL, CRAIG AND MACY AROUND 400 PM CST.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE

TEKAMAH, WHITING, DECATUR AND ONAWA.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 84 AND 125.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR SOUTHWESTERN

AND WEST CENTRAL IOWA...AND NORTHEASTERN AND EAST CENTRAL NEBRASKA.

THIS IS A DANGEROUS SITUATION. THESE STORMS ARE PRODUCING WIDESPREAD

WIND DAMAGE! SEEK SHELTER NOW INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY

AWAY FROM WINDOWS! A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM

CST FOR SOUTHWESTERN AND WEST CENTRAL IOWA...AND NORTHEASTERN AND EAST CENTRAL NEBRASKA.

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