(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for Atchison and northern Nodaway counties until 10 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 1000 PM CDT.
* AT 922 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 9 MILES EAST OF CLARINDA TO NEAR BURLINGTON JUNCTION TO SHUBERT, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
TARKIO, ROCK PORT, FAIRFAX, BURLINGTON JUNCTION, HOPKINS,
CLEARMONT, ELMO, PICKERING, WESTBORO, QUITMAN, INDIAN CAVE STATE
PARK AND PHELPS CITY.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 99 AND 112.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.