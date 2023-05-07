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(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of Union and Adair counties until 9:45 p.m.

A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 945 PM CDT

FOR SOUTHWESTERN MADISON...NORTHERN UNION AND SOUTHEASTERN ADAIR COUNTIES...

AT 926 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES SOUTHWEST OF MACKSBURG, OR 8 MILES NORTHEAST OF CRESTON, MOVING EAST AT 5 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

CRESTON, GREEN VALLEY LAKE, AFTON, ORIENT, MACKSBURG AND GREEN VALLEY LAKE STATE PARK.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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