SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
948 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1015 PM CDT.
* AT 948 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTH OF
CARBON, OR 10 MILES NORTHWEST OF CORNING, MOVING EAST AT 15 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF
NORTHWESTERN ADAMS COUNTY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.