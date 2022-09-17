Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA

948 PM CDT SAT SEP 17 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

NORTHWESTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 1015 PM CDT.

* AT 948 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTH OF

CARBON, OR 10 MILES NORTHWEST OF CORNING, MOVING EAST AT 15 MPH.

HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF

NORTHWESTERN ADAMS COUNTY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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