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SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

552 PM CDT WED APR 19 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

MONONA COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...

NORTHWESTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

NORTHEASTERN BURT COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...

* UNTIL 700 PM CDT.

* AT 552 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTH OF

TEKAMAH, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.

HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT

WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

BLENCOE AROUND 605 PM CDT.

ONAWA AROUND 615 PM CDT.

CASTANA AROUND 630 PM CDT.

MAPLETON AROUND 640 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE TURIN,

LEWIS AND CLARK STATE PARK, RODNEY, KENNEBEC, PELICAN POINT STATE

RECREATION AREA, PREPARATION CANYON STATE PARK AND LITTLE SIOUX SCOUT

RANCH.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 97 AND 115.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN

AND WEST CENTRAL IOWA...AND EAST CENTRAL NEBRASKA.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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