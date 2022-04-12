THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 930 PM CDT.
* AT 845 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER COOK, OR 36 MILES NORTHEAST OF BEATRICE, MOVING EAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ROCK PORT, BROWNVILLE, WATSON, PHELPS CITY AND BROWNVILLE STATE RECREATION AREA.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 112 AND 123.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.