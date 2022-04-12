THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHWESTERN GREENE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
NORTHWESTERN CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN GUTHRIE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
AUDUBON COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
SOUTHERN CARROLL COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
* UNTIL 945 PM CDT.
* AT 920 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 7 MILES NORTH OF AUDUBON TO NEAR WALNUT, MOVING EAST AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
AUDUBON AROUND 925 PM CDT.
COON RAPIDS AROUND 940 PM CDT.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 50 AND 69.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.