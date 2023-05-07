(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of Fremont, Otoe and Cass counties until 10 p.m.
A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR NORTHWESTERN FREMONT...NORTHEASTERN OTOE AND SOUTHEASTERN CASS COUNTIES...
AT 945 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER UNION, OR 9 MILES NORTHWEST OF NEBRASKA CITY, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
UNION, NEHAWKA, BEAVER LAKE AND THURMAN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.