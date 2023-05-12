SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
711 PM CDT FRI MAY 12 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 815 PM CDT.
* AT 711 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR RULO, OR NEAR
FALLS CITY, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MOUND CITY, CRAIG, BIG LAKE, FORTESCUE AND BIGELOW.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 81 AND 98.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.