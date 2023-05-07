(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of Mills and Pottawattamie counties until 9 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTH CENTRAL POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 816 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER PLATTSMOUTH,
OR 8 MILES SOUTH OF OFFUTT AFB, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
PACIFIC JUNCTION AROUND 825 PM CDT.
GLENWOOD AROUND 830 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
SILVER CITY AND TREYNOR.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 29 AND 42.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.