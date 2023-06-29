THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
DONIPHAN COUNTY IN NORTHEASTERN KANSAS...
ATCHISON COUNTY IN NORTHEASTERN KANSAS...
BUCHANAN COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
SOUTHEASTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
SOUTH CENTRAL NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHWESTERN PLATTE COUNTY IN WEST CENTRAL MISSOURI...
ANDREW COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 845 AM CDT.
* AT 750 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR MORRILL TO NEAR POWHATTAN TO NEAR HOLTON,
MOVING EAST AT 55 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE
TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ST. JOSEPH, ATCHISON, SAVANNAH, WATHENA, ELWOOD, HIGHLAND, TROY,
COUNTRY CLUB VILLA, COUNTRY CLUB, OREGON, AGENCY, EFFINGHAM,
DEARBORN, AMAZONIA, RUSHVILLE, LANCASTER, FOREST CITY, FILLMORE,
WHITE CLOUD AND MUSCOTAH.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 28 AND 82.
INTERSTATE 229 BETWEEN MILE MARKERS 0 AND 14.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
THIS IS A DANGEROUS SITUATION. THESE STORMS ARE PRODUCING WIDESPREAD WIND DAMAGE ACROSS NORTHEASTERN KANSAS. SEEK SHELTER NOW INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM WINDOWS!
LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND
LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.