(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of Union, Adams and Adair counties until 9:15 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
NORTHEASTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHERN ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 915 PM CDT.
* AT 828 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES SOUTHWEST
OF ORIENT, OR 9 MILES SOUTH OF GREENFIELD, MOVING EAST AT 15 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
ORIENT AROUND 840 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE GREEN
VALLEY LAKE, GREEN VALLEY LAKE STATE PARK AND CRESTON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.