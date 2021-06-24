SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
510 PM CDT THU JUN 24 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EAST CENTRAL LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTH CENTRAL CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 600 PM CDT.
* AT 509 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER PALMYRA, OR
17 MILES SOUTHEAST OF LINCOLN, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BENNET, UNADILLA, SYRACUSE AND ELMWOOD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.