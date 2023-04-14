SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
630 PM CDT FRI APR 14 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EAST CENTRAL LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 730 PM CDT.
* AT 630 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER PALMYRA, OR
18 MILES SOUTHEAST OF LINCOLN, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
EAGLE AROUND 640 PM CDT.
ELMWOOD AROUND 645 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
WEEPING WATER, MURDOCK, LOUISVILLE AND CEDAR CREEK.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 418 AND 426.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.