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SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

455 PM CDT TUE APR 4 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

SOUTHEASTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 530 PM CDT.

* AT 454 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES EAST OF

BRADDYVILLE, OR 12 MILES SOUTH OF CLARINDA, MOVING NORTHEAST AT 40

MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE

TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF

SOUTHEASTERN PAGE COUNTY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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