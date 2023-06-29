(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for portions of southeast Nebraska until 7:15 a.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
EASTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 715 AM CDT.
* AT 657 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES WEST OF CRAIG, OR 10 MILES NORTHEAST OF FALLS CITY, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF SOUTHEASTERN NEMAHA AND EASTERN RICHARDSON COUNTIES, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS... PRESTON, INDIAN CAVE STATE PARK, BARADA, SAC AND FOX NATION RESERVATION AND IOWA RESERVATION OF KANSAS AND NEBRASKA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.