(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for a portion of northwest Missouri until 7:30 a.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHERN ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 730 AM CDT.
* AT 645 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR CRAIG, OR 10 MILES NORTHEAST OF FALLS CITY, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MARYVILLE, SAVANNAH, MOUND CITY, OREGON, FAIRFAX, RAVENWOOD,
MAITLAND, AMAZONIA, SKIDMORE, FOREST CITY, CRAIG, FILLMORE, WHITE
CLOUD, BARNARD, CONCEPTION JUNCTION, BOLCKOW, GRAHAM, BIG LAKE,
ROSENDALE AND COSBY.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 55 AND 109.
INTERSTATE 229 NEAR MILE MARKER 14.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.