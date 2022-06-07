...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN MONTGOMERY AND NORTHEASTERN PAGE COUNTIES...
AT 947 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 8 MILES EAST OF ESSEX, OR 9 MILES NORTHWEST OF CLARINDA, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CLARINDA, VILLISCA AND HEPBURN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.