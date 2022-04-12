THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN JEFFERSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHWESTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
WESTERN PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
GAGE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 815 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR PALMYRA TO 4 MILES EAST OF HOLLENBERG, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
BENNET AND PALMYRA AROUND 820 PM CDT.
UNADILLA AROUND 830 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE SYRACUSE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.