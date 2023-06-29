(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of southwest Iowa and southeast Nebraska until 8 a.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SOUTHEASTERN WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTH CENTRAL OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
EASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 800 AM CDT.
* AT 729 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER BELLEVUE,
MOVING EAST AT 35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
EPPLEY AIRFIELD AROUND 735 AM CDT.
COUNCIL BLUFFS AROUND 740 AM CDT.
COUNCIL BLUFFS AIRPORT AROUND 745 AM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
TREYNOR.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 17 AND 71.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 17.
INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 437 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.