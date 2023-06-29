(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of southwest Iowa until 8:30 a.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 830 AM CDT.
* AT 750 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 3 MILES NORTH OF CRESCENT TO 8 MILES SOUTHEAST OF
RIVERTON, MOVING EAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
UNDERWOOD AROUND 800 AM CDT.
NEOLA, COIN AND BLANCHARD AROUND 810 AM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE MINDEN, SHELBY, COLLEGE SPRINGS, HANCOCK, SHAMBAUGH, BRADDYVILLE, CLARINDA, AVOCA AND WALNUT.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 43 AND 48, NEAR MILE MARKER 56,
AND BETWEEN MILE MARKERS 61 AND 71.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 3 AND 48.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.