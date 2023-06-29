THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WESTERN DECATUR COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
WESTERN MADISON COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
NORTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
EASTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
EASTERN TAYLOR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN CLARKE COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 945 AM CDT.
* AT 853 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 5 MILES SOUTH OF LAKE ANITA STATE PARK TO NEAR KENT TO BLOCKTON, MOVING EAST AT 55 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CRESTON, ATLANTIC, WINTERSET, GREENFIELD, MOUNT AYR, LAMONI,
STUART, EARLHAM, LENOX, SUN VALLEY LAKE, GREEN VALLEY LAKE, LAKE
ICARIA, ANITA, AFTON, ADAIR, MURRAY, FONTANELLE, ORIENT, CLEARFIELD
AND LORIMOR.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 35 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 18.
INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 77 AND 99.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.