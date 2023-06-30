THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
LUCAS COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
DECATUR COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHERN MADISON COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHWESTERN MARION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
WAYNE COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
EASTERN RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHWESTERN APPANOOSE COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
CLARKE COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHEASTERN ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WARREN COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
* UNTIL 800 AM CDT.
* AT 703 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR MACKSBURG TO NEAR LAMONI, MOVING EAST AT 50
MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...LAW ENFORCEMENT.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
LAMONI MUNICIPAL AIRPORT AROUND 710 AM CDT.
LORIMOR, DAVIS CITY, DECATUR CITY AND NINE EAGLES STATE PARK
AROUND 715 AM CDT.
LEON AND PLEASANTON AROUND 720 AM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE
TRURO, EAST PERU, AVENUE OF THE SAINTS EVENT CENTER, ST. CHARLES, NEW
VIRGINIA, ST. MARYS, BEVINGTON, CLIO, ALLERTON AND LAKE AHQUABI STATE
PARK.
THIS INCLUDES INTERSTATE 35 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 56.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.