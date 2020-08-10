THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR
NORTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SOUTHEASTERN WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTHEASTERN LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SOUTHEASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
WESTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 930 AM CDT.
* AT 852 AM CDT, A GUST FRONT ASSOCIATED WITH SEVERE THUNDERSTORMS TO THE NORTH WAS LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 5 MILES WEST OF MISSOURI VALLEY TO NEAR ELKHORN TO 6 MILES SOUTHEAST OF WAHOO, MOVING SOUTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
OMAHA, COUNCIL BLUFFS, BELLEVUE, PAPILLION, LA VISTA, RALSTON, WAHOO, GRETNA, ASHLAND, VALLEY, SPRINGFIELD, YUTAN, LOUISVILLE, UNDERWOOD, FORT CALHOUN, WATERLOO, MINDEN, MEAD, GREENWOOD AND CEDAR CREEK.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 42 AND 74.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 29.
INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 418 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.