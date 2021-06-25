Severe Thunderstorm Warning

SEVERE WEATHER STATEMENT

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

743 PM CDT FRI JUN 25 2021

RICHARDSON NE-PAWNEE NE-

743 PM CDT FRI JUN 25 2021

...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM CDT

FOR WESTERN RICHARDSON AND SOUTHEASTERN PAWNEE COUNTIES...

AT 743 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 6 MILES SOUTH OF

HUMBOLDT, OR 13 MILES NORTHWEST OF SABETHA, MOVING NORTHEAST AT 20

MPH.

HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 65 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

HUMBOLDT, VERDON, STELLA, DU BOIS, DAWSON, THE HIGHWAY 75 AND 8

JUNCTION AND CAMP CORNHUSKER.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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