SEVERE WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
743 PM CDT FRI JUN 25 2021
RICHARDSON NE-PAWNEE NE-
743 PM CDT FRI JUN 25 2021
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM CDT
FOR WESTERN RICHARDSON AND SOUTHEASTERN PAWNEE COUNTIES...
AT 743 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 6 MILES SOUTH OF
HUMBOLDT, OR 13 MILES NORTHWEST OF SABETHA, MOVING NORTHEAST AT 20
MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 65 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
HUMBOLDT, VERDON, STELLA, DU BOIS, DAWSON, THE HIGHWAY 75 AND 8
JUNCTION AND CAMP CORNHUSKER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.