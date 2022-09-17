Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

842 PM CDT SAT SEP 17 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 900 PM CDT.

* AT 841 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTHWEST

OF ELLIOTT, OR 12 MILES NORTH OF RED OAK, MOVING EAST AT 20 MPH.

HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF

SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY, INCLUDING THE FOLLOWING

LOCATIONS... FARM CREEK PUBLIC WILDLIFE AREA.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND

LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM

WINDOWS.

Thank you for reading kmaland.com

At KMA, we attempt to be accurate in our reporting. If you see a typo or mistake in a story, please contact us by emailing kmaradio@kmaland.com.