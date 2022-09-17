SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
842 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 841 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTHWEST
OF ELLIOTT, OR 12 MILES NORTH OF RED OAK, MOVING EAST AT 20 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF
SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY, INCLUDING THE FOLLOWING
LOCATIONS... FARM CREEK PUBLIC WILDLIFE AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND
LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM
WINDOWS.