SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
1226 AM CDT SAT JUL 10 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WEST CENTRAL POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHERN WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SOUTHEASTERN DODGE COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTHEASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 1245 AM CDT.
* AT 1226 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM OMAHA TO NEAR MEAD, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
NORTHERN COUNCIL BLUFFS AROUND 1230 AM CDT.
PEOPLE ATTENDING OMAHA COUNTRY CLUB SHOULD SEEK SAFE SHELTER
IMMEDIATELY!
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 54 AND 66.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.