Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

1138 PM CDT FRI JUL 9 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

NORTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHWESTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHEASTERN BURT COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...

WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...

EASTERN DODGE COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...

DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...

NORTHEASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...

* UNTIL 1230 AM CDT.

* AT 1137 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM NEAR LOGAN TO NEAR UEHLING, MOVING SOUTHEAST AT 50

MPH.

HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO

MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...

ARLINGTON AROUND 1155 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE

BLAIR, KENNARD, FORT CALHOUN, OMAHA AND NORTHERN COUNCIL BLUFFS.

PEOPLE ATTENDING OMAHA COUNTRY CLUB SHOULD SEEK SAFE SHELTER

IMMEDIATELY!

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 54 AND 86.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

Thank you for reading kmaland.com

At KMA, we attempt to be accurate in our reporting. If you see a typo or mistake in a story, please contact us by emailing kmaradio@kmaland.com.