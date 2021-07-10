SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
156 PM CDT SAT JUL 10 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SOUTHEASTERN DODGE COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
EASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 300 PM CDT.
* AT 155 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 4 MILES NORTHWEST OF FORT CALHOUN TO 6 MILES SOUTH
OF KENNARD TO 4 MILES SOUTH OF MEAD, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
ELKHORN AROUND 200 PM CDT.
OMAHA AROUND 205 PM CDT.
MILLARD AROUND 210 PM CDT.
ASHLAND AROUND 215 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE LA
VISTA, RALSTON, COUNCIL BLUFFS, PAPILLION, BELLEVUE AND OFFUTT AFB.
PEOPLE ATTENDING OMAHA COUNTRY CLUB SHOULD SEEK SAFE SHELTER
IMMEDIATELY!
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 43 AND 71.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 5.
INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 428 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.