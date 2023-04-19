SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
611 PM CDT WED APR 19 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTH CENTRAL POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 700 PM CDT.
* AT 610 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MINDEN, OR 16
MILES SOUTHWEST OF HARLAN, MOVING NORTH AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
SHELBY AROUND 615 PM CDT.
PERSIA AROUND 620 PM CDT.
EARLING AND PANAMA AROUND 635 PM CDT.
DUNLAP AND DEFIANCE AROUND 645 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE TENNANT,
MANTENO RECREATION AREA, PORTSMOUTH, ARROWHEAD PARK AND WESTPHALIA.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 34.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.