SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
815 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
EASTERN DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 815 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 4 MILES WEST OF NEOLA TO OMAHA, MOVING NORTHEAST AT
35 MPH.
HAZARD...HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
CARTER LAKE AND MINDEN AROUND 830 PM CDT.
NORTHERN COUNCIL BLUFFS AROUND 835 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE
SHELBY, CRESCENT, UNDERWOOD AND NEOLA.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 54 AND 68.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 11 AND 34.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND
LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM WINDOWS.