SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
711 PM CDT WED APR 19 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 800 PM CDT.
* AT 710 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES SOUTH OF
SHELBY, OR 15 MILES SOUTHWEST OF HARLAN, MOVING NORTHEAST AT 55
MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
AVOCA AROUND 720 PM CDT.
HARLAN AROUND 730 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
IRWIN.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 31 AND 48.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.