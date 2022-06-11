SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
508 PM CDT SAT JUN 11 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTH CENTRAL DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 600 PM CDT.
* AT 508 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES NORTHWEST
OF KENNARD, OR 7 MILES WEST OF BLAIR, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
BLAIR AND KENNARD AROUND 515 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
BENNINGTON, ELKHORN, FORT CALHOUN, NORTHERN OMAHA, FLANAGAN LAKE AND STANDING BEAR LAKE.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 66 AND 68.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA...AND EAST CENTRAL NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.