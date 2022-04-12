THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN MONONA COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
NORTHERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 915 PM CDT.
* AT 851 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 6 MILES SOUTHWEST OF BLACK HAWK LAKE TO 6 MILES SOUTHEAST OF MINDEN, MOVING EAST AT 40 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
WALNUT AROUND 910 PM CDT.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 66 AND 72.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 20 AND 48.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.